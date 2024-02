,,Pana vom calatori pe sub pamant mi-e sa nu ne rupem picioarele calatorind prin orasul comoara"- Cum arata cel mai circulat drum pietonal din Cluj-Napoca

Civicii clujeni se plang de felul in care arata unul dintre cele mai circulate drumuri pietonale din Municipiul Cluj-Napoca.Este vorba despre bulevardul Eroilor, unde, in mai multe zone, lipsesc bucati de beton si pavaj, mai ales in apropierea gurilor de canal.,, Cateva mii de angajati muta hartii prin birourile primariei #ClujNapoca.Oare nu gaseste domnul primar cativa #meseriasi vanjosi la Directia Tehnica in stare sa puna niste amarate de pietre in gaurile de pe #Eroilor?Nu de alta, dar ... citește toată știrea