Pandemia, date la zi: 62 de cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore la Cluj/ 190 de pacienti in spitale. Judetul are cea mai ridicata rata a incidentei din tara

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.065 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), cu 1.800 mai putine fata de ziua anterioara, arata datele publicate de Ministerul Sanatatii. 344 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Numarul de cazuri noi la Cluj in ultimele 24 de ore este de 62, in scadere in aceasta zi de weekend. Judetul are insa cea mai ridicata incidenta ... citeste toata stirea