Pandemia de coronavirus a facut zeci de victime la Cluj doar in aceasta prima luna din an.Datele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj arata ca doar in prima luna din an numarul deceselor la persoane infectate cu coronavirus ajunge, pana azi, la 65. Numarul total al deceselor cauzate de coronavirus la Cluj ajunge azi la 1.854, de la debutul pandemiei in urma cu aproape doi ani; in 1 ianuarie numarul deceselor inregistrate era, la Cluj, de 1.789. ... citeste toata stirea