Pandemia de coronavirus face pasi inapoi, pe fondul scaderii ratei de infectare numarul comunelor din Cluj care raporteaza zero cazuri de infectare se numara cu zecile.Datele Directiei de Sanatate Publicad in Cluj arata ca azi nu mai putin de 38 de unitati administrativ-teritoriale din judet raporteaza o incidenta de zero cazuri la mia de locuitori, mai exact 38, doar comune, in vreme ce in orase, exceptand Cluj-Napoca, numarul cazurilor active variaza de la 28 in Turda la doar trei in Huedin. ... citeste toata stirea