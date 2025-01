Panica pe strazile din Cluj! Focurile de artificii au lasat zeci de caini fara stapan de Revelion. Patrupedele s-au speriat si au fugit pe strazi

Noaptea de Revelion a fost una agitata pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Chiar daca administratia locala nu a organizat un spectacol oficial cu artificii, unii locuitori au decis sa celebreze intrarea in noul an lansand artificii, fapt care a provocat panica in randul animalelor de companie.Pe retelele de socializare au aparut numeroase mesaje prin care oamenii anunta ca si-au pierdut cainii sau ca au gasit patrupede speriate pe strazi.Unul dintre anunturile postate arata ... citește toată știrea