Paradox! Clujenii si-au cumparat vile scumpe in Borhanci, dar se zgarcesc si fac deversari ilegale pe sosea: "Miroase foarte urat"

Un clujean care locuieste pe strada Remenyik Sandor din Cluj-Napoca sustine ca vecinii sai prefera sa-si goleasca fosele septice direct in strada, decat sa apeleze la servicii de vidanjare pentru curatarea acestora.El a relatat ca nu de putine ori a vazut ca apa varsata pe strada este plina de spuma si emana un miros neplacut. In plus, cand a semnalat situatia printr-o sesizare adresata Primariei Cluj-Napoca, a fost redirectionat catre Compania de Apa Somes, care nu are competenta sa intervina ... citește toată știrea