Parc de catei din Cluj, lasat in bezna totala! O clujeanca a cerut masuri urgente: "Nu se mai vede nimic dupa lasarea intunericului"

In parcul pentru caini de pe strada Rasaritului din Cluj-Napoca nu exista iluminat public functional. Dupa lasarea intunericului, zona ramane in bezna, ceea ce creeaza disconfort si ingrijorare pentru cei care obisnuiesc sa-si plimbe animalele de companie.Problema nu afecteaza numai stapanii de caini, ci si trecatorii care circula prin apropierea parcului. In lipsa unei surse de lumina, zona devine obscura si nesigura, mai ales in serile de iarna, cand intunericul ... citește toată știrea