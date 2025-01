Parc din Cluj, plin de excremente de la caini. Stapanii nu tin cont de semnul care interzice accesul animalelor:,,Zilnic trebuie sa spal hainele copilului"

Un parc din cartierul Manastur, Cluj-Napoca, este ,,plin cu excremente" provenite de la cainii unor stapani, acuza un clujean din zona.Cu toate ca in zona spatiului verde se afla un semn care interzice accesul animalelor in parc, stapanii nu tin cont de reguli si isi lasa animalele sa se plimbe in voie.Clujeanul recunoaste ca in fiecare zi trebuie sa isi spele papucii si hainele copilului de murdaria provenita din cauza excrementelor ramase in parc.In incercarea de a rezolva ... citește toată știrea