Parcare ,,a la Cluj" reusita pe Calea Motilor. Un sofer si-a ,,trantit" masina si a blocat intreg trotuarul

Seria parcarilor nesimtite si foarte tupeiste continua in Cluj-Napoca. De aceasta data, un sofer cu numere de Cluj a optat sa isi parcheze masina in asa fel incat sa ocupe tot trotuarul.Evenimentul a avut loc pe Calea Motilor, astazi, 2 octombrie, in jurul orei 15:00. Cu toate ca zeci de oameni circula la acea ora in zona, soferul nu a parut deranjat ca incurca lumea, ... citește toată știrea