"Parcare de lux" la Sala Polivalenta din Cluj! Un sofer de BMW a ocupat doua locuri de parcare: "Le dezumflu toate patru rotile"

Un sofer de BMW a decis sa-si lase masina pe doua locuri de parcare la Sala Polivalenta, fara sa tina cont ca putea sa ocupe doar un loc de parcare.Gestul proprietarului masinii a atras numeroase critici in mediul online, unde fotografia masinii parcate necorespunzator a devenit rapid virala.Un internaut a precizat, mai in gluma, mai in serios, ca ... citește toată știrea