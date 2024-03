Parcare de parcare la Cluj! Oare soferii sunt atat de disperati ca nu sunt locuri de parcare? - FOTO

Un sofer si-a parcat masina pe trotuar in Piata Mihai Viteazu, in dispret total fata de pietoni. Pe de alta parte, probabil lipsa locurilor de parcare in centru ii face pe soferi sa actioneze in mod disperat.Fotografia de mai jos a fost surprinsa in Piata Mihai Viteazu. Cel mai probabil, politia locala va interveni la acest caz si va ridica autoturismul.Cel mai bine s-a vazut disperarea soferilor pe ... citește toată știrea