Parcare la un spital in Cluj mai scumpa ca in New York. Medicii si angajatii au gratis - FOTO

Spitalul Clinic Judetean Cluj are cea mai mai scumpa parcare din Romania pentru pacienti. Pentru angajati este gratuita."Cea mai scumpa parcare din Romania este in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca: pentru 3 ore am platit 220 Lei. Recunosc ca n-am citit ce scrie pe tichetul de parcare. In New York, pentru 24 de ore platesti 50 USD", a relatat Stela Sasaran.Pentru trei ore, femeia a platit 200 de lei.Angajatii spitalului nu ... citeste toata stirea