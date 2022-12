Clujenii nu au unde sa se distreze in sezonul rece, iar mall -urile sunt singura alternativa. Pana cand va exista Aquapark, holurile de la mall -uri sunt numai bune pentru plimbat copiii, iubita sau pentru cateva cumparaturi.Duminica la Vivo, in Floresti, nu aveai unde arunca un ac. Parcarea era atat de plina, incat se parca si pe spatiul verde. Nici nu e de mirare, avand in ... citeste toata stirea