Parcarea era goala, dar clujeanul tot pe "trotuar" si-a lasat masina: "Acolo i s-a terminat benzina. In usa mall-ului, evident!"

In ciuda faptului ca parcarile reprezinta o parte importanta in examenul pe care toti soferii trebuie sa il treaca, unii clujeni par ca au uitat absolut toate regulile pe care le-au invatat in scoala auto. Acestia se cred mai speciali decat restul oamenilor si uita ca, desi sunt intr-o parcare privata, nu pot sa isi lase masina unde vor ei.Asa pare insa ca gandeste acest clujean, care se crede mai "smecher" decat restul oamenilor; el si-a lasat masina in parcarea subterana de la Iulius Mall pe ... citește toată știrea