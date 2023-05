Parcarea mall-ului din Floresti a devenit lac, mai multe persoane au fost blocate in masini si a fost nevoie de ajutorul pompierilor.Nu mai putin de patru masini au fost blocate in apa cu ocupanti in acestea, in conditiile in care parcarea a fost inundata in urma ploii torentiale din aceasta dupa-masa. La fata locului au intervenit pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Zece persoane au fost evacuate din cele patru masini blocate in apa.UPDATE Din parcarea Vivo au fost ... citeste toata stirea