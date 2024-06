Parcarea unui mall din Cluj, inundata/ Clientii s-au grabit sa iasa cu masinile din parcare. Imagini cu masinile care circula prin ape- FOTO

Inundatii la parcarea mall-ului VIVO din Floresti: Masinile circula prin apePloaia torentiala din aceasta seara a cauzat inundatii severesi in parcarea mall-ului VIVO din Floresti, Cluj. In urma precipitatiilor intense, parcarea centrului comercial a fost acoperita de apa, iar vehiculele care se aflau in zona au fost nevoite sa circule prin ape destul de ... citește toată știrea