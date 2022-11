Parchetul din Huedin angajeaza sofer, proba e la Parchetul Tribunalului Cluj, concursul il organizeaza Parchetul Curtii de Apel, candidatii trebuie sa aiba 13 documente in dosar

Parchetul din Huedin angajeaza sofer, dosarul de inscriere e stufos, candidatilor li se cere o "recomandare privind profilul profesional si moral", printre multe altele, in total 13 documente.Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de sofer - e vorba de un post la Parchetul de pe langa Judecatoria Huedin, iar examenul are loc la Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj.Concursul consta in sustinerea unei probe practice de condus, iar pentru a fi ... citeste toata stirea