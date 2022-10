Parchetul European confirma ca ancheteaza achizitionarea de vaccinuri Covid-19 in UE

Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfasurare privind achizitionarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al institutiei. Aceasta confirmare exceptionala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi facute publice alte detalii, se mai precizeaza in comunicatul Parchetului European.Potrivit unor surse, ancheta vizeaza mai multe plangeri facute in legatura cu achizitia de vaccinuri. Investigatia ... citeste toata stirea