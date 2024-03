Parchetul European cu sediul la Cluj face perchezitii intr-un dosar privind cumpararea frauduloasa de remorchere navale inutile

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca (Romania) a facut 12 de perchezitii in cadrul unei anchete impotriva functionarilor Administratiei Dunarii Inferioare Galati (AFDJ) si a Autoritatii Navale Romane (ANR). Este vorba despre o suspiciune de frauda legata de achizitionarea a doua remorchere - barci puternice utilizate pentru remorcarea barcilor si a navelor mai mari - pentru Delta Dunarii Inferioare.Miercuri dimineata au avut loc 3 perchezitii in trei institutii publice - una in judetul ... citește toată știrea