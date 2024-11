Parchetul European din Cluj-Napoca a facut azi nu mai putin de 31 de perchezitii in mai multe locatii inclusiv in Cluj, in cadrul unei anchete privind posibile fraude care implica lucrari in soseaua de centura a Zalaului, e vizata si CNAIR

Parchetul European din Cluj-Napoca a facut azi nu mai putin de 31 de perchezitii in mai multe locatii inclusiv in Cluj, in cadrul unei anchete privind posibile fraude care implica lucrari in soseaua de centura a orasului Zalau, finantata din fonduri UE in valoare de 37 milioane de euro.Perchezitiile se desfasoara in Bucuresti si judetele Cluj, Salaj si Timis, la casele si sediul societatilor investigate, inclusiv la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale SA (CNAIR), ... citește toată știrea