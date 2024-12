Parchetul General s-a autosesizat dupa desecretizarea documentelor CSAT in cazul campaniei lui Calin Georgescu: Spalare de bani si infractiuni electorale

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a sesizat din oficiu in urma desecretizarii documentelor SRI, SIE si STS, prezentate in sedinta CSAT, in legatura cu campania lui Calin Georgescu din primul tur al alegerilor prezidentiale.,,Cercetarile vizeaza indiciile privind savarsirea unor infractiuni electorale care ar fi influentat procesul de vot, prin metode precum coruperea alegatorilor, inclusiv in mediul online, cu scopul de a-i determina sa voteze un anumit candidat. ... citește toată știrea