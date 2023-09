Noul parc 14 iulie din cartierul Grigorescu a fost deschis, insa se pare ca proiectul deja are nevoie de imbunatatiri. Civicii clujeni semnaleaza ca unele materiale folosite sunt dintre cele mai ieftine, iar toaleta cu spalare automata nu functioneaza inca.Primarul Emil Boc a deschis Parcul 14 Iulie, din cartierul Grigorescu, dupa ce au fost finalizate lucrarile de refacere in 4 septembrie, iar valoarea totala a investitiei este de 5.018.957,44 lei cu TVA."Am fost in Parcul 14 Iulie cu ... citeste toata stirea