Lucrarile de modernizare a Parcului Armatura din cartierul Iris au fost finalizate. La inceputul acestei saptamani, parcul a fost pus la dispozitia clujenilor."In urma lucrarilor de modernizare, Parcul Armatura - amenajat pe o suprafata de 3,25 ha - a fost redeschis pentru cetateni. Parcul cuprinde malul stang al Somesului Mic (in zona strazilor Traian si Oasului) si malurile paraului Nadas, in zona de confluenta cu Somesul.Principalele lucrari incluse in proiect vizeaza plantarea a 205 noi ... citeste toata stirea