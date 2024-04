Parcul de masini al Clujului creste cu peste 15.000 intr-un singur an, dupa cum arata datele institutiei care face inregistrarile si radierile.Astfel, conform datelor publicate azi de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj, anul trecut au fost inmatriculate, in Cluj, un numar de 26.228 de masini, in vreme ce au fost radiate sub 10.500, la 10.470. Astfel, anul trecut parcul auto al Clujului a crescut cu peste 15.700 de ... citește toată știrea