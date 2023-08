Un clujean era sa isi rupa picioarele in Parcul Stefan Cel Mare din Cluj-Napoca, din spatele Teatrului National, din cauza lucrarilor realizate de mantuiala, din fonduri europene."In momentul in care traversam parcul, in zona fantanilor arteziene, dintr-o data am simtit ca imi fug pavelele de sub picioare. Initial, am crezut ca am cazut intr-un canal. Dar nu era vorba despre un canal. Practic, fantanile arteziene pietonale care sunt incastrate in pavaj nu sunt fixate si una dintre ele s-a ... citeste toata stirea