Initiate in ianuarie 2022, dar promise de ani de zile, lucrarile de modernizare a Parcului Feroviarilor se apropie de finalizare. Termenul pentru incheierea lucrarilor de modernizare a Parcului Feroviarilor din cartierul Iris este decembrie 2023.Administratia locala a publicat primele imagini cu parcul renovat in proportie de 90%. Din fericire, spre deosebire de Parcul Armatura, decizia arhitectului in acest caz a fost de a nu taia copacii la rau, chiar daca s-a defrisat cam invaziv in parc. ... citeste toata stirea