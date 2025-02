Parcul Feroviarilor din Cluj, transformat in teren de joaca pentru caini: "Nu au botnita, isi fac nevoile peste tot"

Parcul Feroviarilor pare sa se fi transformat in terenul de joaca pentru cainii clujenilor, se arata intr-o sesizare facuta.Mai exact, clujeanul revoltat sustine ca de fiecare data cand merge in parca vede minim 10 caini care se plimba si isi fac nevoile printre copii."Nici un caine cu botnita, chiar daca sunt de talie mare. Totodata, nici un politist local. Pare ca parcul nu are regulament si toata lumea isi plimba cainii printre copii. Multi lasa animalele libere", se arata in sesizare. ... citește toată știrea