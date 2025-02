Parcurile de joaca din Cluj, folosite pe post de toalete pentru caini. Clujenii dau peste ,,surprize" la ordinea zilei: ,,Cartierul a devenit al cainilor"

Clujenii care isi duc copiii la locurile de joaca din parcurile din Cluj dau zilnic peste ,,surprize" uitate de proprietarii de caini. Oamenii spun ca spatiile verzi sunt pline de excremente canine, iar copiii care se joaca in zona risca sa calce in ele.O clujeanca care locuieste in Gheorgheni spune ca fenomenul este raspandit, femeia observand ca acest lucru se intampla in multe parcuri din cartier. Clujeanca cere ca politistii locali sa faca mai multe controale in parcuri, pentru a-i amenda ... citește toată știrea