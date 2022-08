Parcurile promise de Emil Boc nu vor fi gata nici in 2028: Nici 10% din cele 190 de hectare nu vor fi gata

Activistul civic Szakats Istvan, declarat de Emil Boc drept un "hater" al Clujului, a analizat cele 190 de hectare de parcuri promise de primar si rezultatul nu este unul asteptat.Din pacate, parcurile promise nu vor fi gata prea curand.Primarul Emil Boc vorbeste aproape la fiecare aparitie publica despre aceste parcuri. In aprilie 2022, edilul anunta cu aplomb ofensiva verde, care va aduce Clujului un plus de 190 de hectare de parcuri in plus, la concurenta cu Bucurestiul: "Sunt 190 de ... citeste toata stirea