Parinte inconstient la Cluj! Copilul statea atarnat peste geamul masinii - FOTO

Un parinte a dat dovada de inconstienta maxima in timp ce circula cu masina chiar prin fata sediului Politiei Rutiere, cu un copil atarnat pe geamul din spate.Scena a fost filmata in trafic, luni, pe strada Septimiu Albini.Ce spune legea despre transportul copiilor in autoturisme:- Copiii in varsta de pana la 3 ani pot fi transportati doar in autovehicule echipate cu sisteme de siguranta (scaun special pentru copii, omologat, impreuna cu centurile acestuia), exceptie facand transportul ... citeste toata stirea