Parinti de la scoala Brancusi au cerut explicatii Primariei privind solutiile gasite pentru elevi pe parcursul derularii lucrarilor de reabilitare cu bani din PNRR: Cursuri de dupa-amiaza, praf si multe inconveniente in apropierea sezonului rece

Solutia gasita pentru urmarea cursurilor de catre elvii scolii Constantin Brancusi pe perioada lucrarilor de modernizare cu fonduri din PNRR derulate de Primarie ii revolta pe parinti, in conditiile in care elevii invata de dupa-amiaza in scoala unde dimineata se lucreaza si s-a dat jos jumatate din acoperis.Un reprezentat al acestora a intervenit la sedinta Consiliului Local si a cerut municipalitatii sa puna cu adevarat presiune pe constructor sa trateze lucraarea diferit si sa o termine