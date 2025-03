Parinti inconstienti la Cluj! Trei copii, din care doi bebelusi, transportati in spatele unei masini descoperite VIDEO

Scene incredibile pe strazile din Cluj-Napoca! Trei copii, printre care doi bebelusi, transportati in spatele unei masini descoperiteO scena greu de justificat a fost surprinsa recent pe strazile din Cluj-Napoca, langa Cluj Arena, starnind ingrijorare si indignare in randul trecatorilor. O masina cu numar de Cluj, cu prelata ridicata a fost filmata in trafic, cu trei copii in spateaEuro"o fata mai mare si doi bebelusi.Incidentul s-a petrecut in apropierea Cluj Arena, in timp ce vehiculul ... citește toată știrea