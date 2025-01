Parintii din Cluj, disperati din cauza unui barbat care hraneste animale intr-un parc: ,,Arunca tot felul. Pisicile isi fac nevoile in groapa cu nisip"

Un barbat care locuieste pe Aleea Barsei da batai de cap clujenilor din zona din cauza ca iubeste prea multe animalele.Acesta este acuzat, de catre proprii vecini, ca hraneste pisicile si porumbeii care creeaza o mizerie de nedescris in spatiul de joaca pentru copii. In timp ce porumbeii isi fac nevoile pe tobogane si alte echipamente de joaca pentru cei mici, pisicile fac acelasi lucru in groapa cu nisip, sustine un vecin.Acest lucru ii deranjeaza pe parintii care doresc sa ii duca pe cei ... citește toată știrea