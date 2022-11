Parintii elevilor de la Colegiului National "Mihai Viteazul" Turda cer DEMISIA directoarei, care a lasat un interlop sa predea matematica

Dupa ce luni, elevi, profesori si parinti au protestat in fata Colegiului National "Mihai Viteazul" din Turda, pe motiv ca un interlop preda matematica in liceu, Comitetul reprezentativ al parintilor cere in unanimitate de voturi, demisia directoarei liceului.Comitetul reprezentativ al parintilor, compus din reprezentantii parintilor fiecarei clase a Colegiului National "Mihai Viteazul" din Turda, a decis cu unanimitate de voturi, demisia directoarei liceului "pentru gravele deficiente ... citeste toata stirea