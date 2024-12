Park and ride-ul de la Aeroportul Cluj se deschide in ianuarie 2025! Emil Boc a publicat lista cu tarifele de parcare -VIDEO

Noul Park & Ride de langa Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca va fi dat in folosinta in ianuarie 2025. Soferii se vor bucura de 889 de locuri de parcare si o serie de facilitati moderne.Proiectul reprezinta o investitie importanta in infrastructura urbana, avand scopul de a incuraja utilizarea transportului public de catre cei care ajung in Cluj-Napoca.Parking-ul, situat pe strada Traian Vuia, este dotat cu 788 locuri pentru autovehicule, 30 locuri pentru vehicule ... citește toată știrea