Parlamentar clujean, acuzatii dure la adresa lui Calin Georgescu: "Trolii si botii s-au reactivat puternic"

Ovidiu Cimpean, un parlamentar PNL ales pe listele judetului Cluj, l-a acuzat public pe Calin Georgescu ca ar folosi troli si boti pentru a isi face campanie electorala, mentionand ca acestia vin cu "resurse financiare serioase in spate". Acest atac a venit in urma unor postari online din partea sustinatorilor lui Georgescu care incurajau violenta impotriva lui Ilie Bolojan si familiei sale.Parlamentarul avertizeaza lumea sa fie atenta la propaganda online, care ar fi in favoarea lui Calin ... citește toată știrea