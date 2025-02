Parlamentul decide astazi daca il demite pe Toni Grebla, presedintele AEP: "Nu e normal sa fiu demis de reprezentantii partidelor pe care le verific"

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a respins, vineri, in sedinta Comisiilor juridice ale Parlamentului, acuzatiile care i se aduc pentru revocarea sa din functie, declarand ca nu stie daca este normal sa fie judecat de reprezentantii formatiunilor politice pe care le verifica in activitatea financiara.Toni Grebla a afirmat ca stie ce inseamna o decizie a coalitiei de guvernamant, dar ii este teama ca exemplul care va fi dat cu el va duce la slabirea unor activitati in ... citește toată știrea