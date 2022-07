Parlamentul European solicita inscrierea dreptului la avort in Carta Drepturilor Fundamentale ale UE

Parlamentul European a cerut joi ca dreptul la avort sa fie inscris in carta drepturilor fundamentale ale UE, ca reactie la o hotarare a justitiei americane care il anuleaza ca drept national in SUA.Eurodeputatii au votat joi, 7 iulie 2022, cu 324 de voturi pentru, 155 impotriva si 38 de abtineri, o rezolutie prin care li se cere statelor membre ale Uniunii Europene sa includa in Carta drepturilor fundamentale articolul care prevede ca "orice persoana are dreptul la avort sigur si legal". ... citeste toata stirea