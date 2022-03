Parohia Ortodoxa Viisoara II- ,, RUGACIUNEA - CALEA DE A VORBI CU DUMNEZEU"

,,Omul se cunoaste dupa copiii pe care i-a lasat in urma!'', sa ne straduim asadar sa lasam in urma noastra copii buni, intelepti, cinstiti si credinciosi.Pornind de la sloganul de mai sus, Parohia Ortodoxa Viisoara II si-a propus pe parcursul a trei luni de zile sa realizeze activitati cu tinerii si copiii ortodocsi in cadrul concursului national catehetic: ,,Rugaciunea in viata mea". Concursul este aprobat de catre Patriarhia Romana, sectorul teologic-educational si se adreseaza tuturor ... citeste toata stirea