Partea Manasturului uitata de administratia locala! Clujenii se plang ca nu au trotuare: "Suntem platitori de impozite, nu e normal"

Clujenii care locuiesc in capatul Manasturului, in apropierea strazilor Edgar Quinet si Dimitrie Gusti vad o alta fata a "orasului de 5 stele". Oamenii zic ca nu au niste trotuate banale ca sa poata circula mamicele cu carucior in siguranta sau copiii care merg la scoala."Doresc sa sesizez ca Strada spre Citadella arata jalnic, sunt mamici cu copii care se chinuie sa ajunga cu carucioarele toata Edgar Quinet si Dimitrie Gusti nu are trotuare.Copiii care merg la scoala trebuie sa mearga pe ... citește toată știrea