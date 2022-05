Parteneriat Viamso - Octavian Ciovica (pilot de raliu)

Viamso a incheiat cu Octavian Ciovica, cunoscutul pilot brasovean de Raliu si Viteza in Coasta, o colaborare in baza caruia sportivul devine partenerul brandului nostru.In 2021, Octavian Ciovica a fost cel mai rapid pilot al antrenamentelor cronometrate din cadrul Cupei Cheile Gradistei, fiind cronometrat cu 1:56,110 in masina sa Radical SR8. Castiga totodata Cupa Cheile Gradistei, prima sa victorie din cariera in Campionatul National de Viteza in Coasta, impunandu-se autoritar la Categoria ... citeste toata stirea