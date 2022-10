Participantii la turul ghidat din cadrul Zilelor Clujului s-au desfatat cu informatii despre constructorii si arhitectii vechilor imobile din zona centrala a Clujului, pe traseul Piata Muzeului - strada Emile Zola - B-dul Regele Ferdinand - Piata Unirii

"Re-descoperim Clujul", eveniment de impact in cadrul Zilelor Clujului, avand in vedere ca persoanele interesate de istoria orasului pot beneficia de un tur ghidat prin zonele care ascund o istorie semnificativa si reprezentative pentru modul in care s-a format si dezvoltat municipiul Cluj Napoca.Proiectul apartine Asociatia Vechiul Cluj, fiind sprijinit de Primaria Cluj Napoca, iar la editia de anul acesta, ghidul a fost profesorul de istorie la Colegiul National George Baritiu Vladimir ... citeste toata stirea