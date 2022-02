Partidele politice au primit in 2021 peste 232 de milioane de lei din bugetul de stat. Vezi unde au ajuns cele mai mari sume de bani

In anul 2021 au fost varsate in conturile formatiunilor politice sume in valoare de 232.766.294,91 lei, acestea reprezentand subventii de la bugetul de stat.Potrivit datelor detinute de Autoritatea Electorala Permanenta precum si a celor transmise de partidele politice, s-a constatat ca in perioada ianuarie-decembrie a anului 2021 au fost angajate cheltuieli in procent de 47,62% din totalul sumelor incasate de formatiunile politice de la bugetul de stat.Datele au fost deduse in urma ... citeste toata stirea