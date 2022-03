Partidul de extrema dreapta AUR pierde 3,5 puncte intr-o luna, dupa invazia Rusiei in Ucraina. PSD si USR stagneaza, iar PNL creste, potrivit unui sondaj INSCOP

Partidul extremist AUR a pierdut 3,5 puncte intr-o luna dupa invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP realizat in perioada 2-7 martie. Este pentru prima oara dupa alegerile parlamentare din 2020 cand AUR isi inverseaza tendinta crescatoare din sondaje si scade in optiunile de vot, pe fondul inceperii razboiului si al disparitiei aproape totale a temei pandemiei din dezbaterea publica, relateaza g4media.roDe remarcat ca liderii AUR au avut reactii firave de condamnare la adresa ... citeste toata stirea