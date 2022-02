Partidul Forta Dreptei are personalitate juridica. Deputatul de Cluj, Adrian Oros: E un partid pentru cei ramasi fara optiune de dreapta

Partidul Forta Dreptei are personalitate juridica si reprezinta o alternativa pentru cei care ramasi fara optiune de dreapta, considera deputatul Forta Dreptei, Adrian Oros."Cei ramasi fara optiune de dreapta, dupa distrugerea PNL si preluarea lui ostila in remorca PSD, au la dispozitie o formatiune noua, care asuma cu curaj valori autentice precum familia, comunitatea, traditia crestina, patriotismul luminat si vine cu principii si solutii care au adus prosperitate si dezvoltare in ... citeste toata stirea