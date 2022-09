Pas inainte pentru viitoarea centura a Dejului, de 1,7 kilometri, cel putin pe hartie, maine se ia in discutie aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean si Primaria din Dej

Pas inainte pentru viitoarea centura a Dejului, cel putin pe hartie, maine se ia in discutie aprobarea acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean si Primaria din Dej.Documentul e pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Judetean de maine, "Varianta de legatura intre strazile 1 Mai (DN1C) si strada Bistritei din municipiul Dej". "Avand in vedere ca institutia noastra este singura eligibila, in calitate de lider de parteneriat, sa acceseze fonduri europene pentru finantarea acestei ... citeste toata stirea