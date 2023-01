Pasagerul care a murit joi intr-un avion, la aterizare in Timisoara, era clujean. A fost inmormantat duminica la Campia Turzii

Barbatul de 67 de ani care a murit joi, 26 ianuarie, la aterizarea cursei WizzAir Valencia-Timisoara, a fost inmormantat duminica, 29 ianuarie, la Campia Turzii, localitatea de unde era acestaClujeanul in varsta de 67 de ani a acuzat o stare acuta de rau, iar personalul de la bordul avionului i-a acordat primul ajutor. Ulterior, la aterizarea pe aeroportul din Timisoara, acesta si-a dat ultima suflare in urma unui infarct.Unui pasager i s-a facut brusc rau, joi, in timpul procedurii de ... citeste toata stirea