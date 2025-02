Pasaj intre DN 1 C si Parcul Industrial Tetarom III de langa Cluj-Napoca: Licitatia a fost finalizata/ CNAIR estimeaza ca semnarea contractului se face in primul trimestru al anului

Licitatia pentru proiectarea si executia unui pasaj rutier la Jucu (DN1 C) a fost finalizata, a transmis Compania de Drumuri, conform Economedia. Pasajul peste linia CFR va face legatura intre Drumul National 1 C Cluj - Dej - Baia Mare si Parcul Industrial Tetarom III din zona de nord-est a municipiului Cluj Napoca. Proiectul este finantat din PNRR are o valoare de 65,5 milioane lei, iar durata este de 30 de luni cu 6 luni proiectare si 24 de luni pentru executie. Lungimea pasajului va fi de ... citește toată știrea