Pasajul subteran de la gara din Cluj-Napoca, un focar de infectii! Clujenii se tem sa treaca prin zona: "E murdarie peste tot, dorm oamenii strazii acolo"

Starea deplorabila in care se afla pasajul subteran de la gara din Cluj-Napoca ii nemultumeste pe clujenii care sunt nevoiti, zilnic, sa treaca prin acel focar de infectii.De curand, un clujean s-a plans ca pasajul si scarile de acces sunt pline de murdarie, fiind bucati de piatra desprinse din loc in loc."Trec in fiecare dimineata pe sub pasajul din zona garii si in acest sens as dori sa trimit sesizare. Pasajul si scarile de acces au multa murdarie, cu bucati de piatra desprinse, tencuiala ... citește toată știrea