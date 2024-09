Pasionat de astronomie? Te invitam sambata in Iulius Parc sa admiri Soarele, Luna si planeta Saturn (P)

Si Kids Thursday are ultima reprezentatie pe mica scena din Iulius Parc, unde indragitele papusi vor spune piesa "Jack si vrejul de fasole". Joi, incepand cu ora 18:00, copiii sunt asteptati sa afle aventurile lui Jack puse in scena de Teatrul de Papusi. Partenerul evenimentului a fost Anima Art.Sambata, intre orele 14:00 - 22:00, are loc Cosmic Park, un eveniment special unde curiosi de toate varstele sunt asteptati sa admire trei corpuri ceresti chiar din parc. Ziua, pasionatii de ... citește toată știrea